Ubstadt-Weiher/A5. Weil er am Steuer seines Autos einschlief, raste ein 60-jähriger Nissan-Fahrer am Montag gegen 6.30 Uhr zwischen der Tank- und Rastanlage Bruchsal und der Anschlussstelle Kronau in die Seite eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzugs. Der Fahrer wurde erst durch den Aufprall wieder wach, teilt die Polizei mit. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, an dem Nissan entstand aber Totalschaden, so dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden an dem Sattelzug war gering. Die Beteiligten konnten ihre Fahrzeuge aber noch bis zu einem nahegelegenen Parkplatz rollen lassen, so dass die Fahrbahn nicht blockiert wurde. (pol)