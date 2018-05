Viernheim. (pol/rl) Schwer verletzt wurden Donnerstagabend zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der A659 in Fahrtrichtung Weinheim. Eine 51-jährige Autofahrerin aus Leimen wollte gegen 20.10 Uhr an der Tankanlage vor der Anschlussstelle Viernheim/Heddesheim auf die Autobahn fahren und übersah dabei eine 20-jährige Autofahrerin aus Bürstadt. Durch die Vollbremsung geriet die junge Frau ins Schleudern, kollidierte mit dem Fahrzeug der 51-jährigen, danach mit den Betonbegrenzungen und blieb dann auf der linken Spur entgegen der Fahrtrichtung liegen. Die 20-Jährige und ihre Mitfahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt 5000 Euro.