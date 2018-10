Mannheim/Viernheim. (pol/rl) Auf der Autobahn A 659 kam es an der Anschlussstelle Viernheim-Ost an der Auffahrt Richtung Mannheim am Donnerstagmittag, 28. August, zu einem schweren Auffahrunfall. Nachdem es gegen 12.25 Uhr zu einer Verkehrsstockung durch einen Sattelzug kam, die zwei nachfolgende Autos zum Verlangsamen zwang, fuhr der Lenker eines 12,5-Tonnen-Lasters auf die Kolonne auf und schob die beiden Autos aufeinander.

Während der 26-jährige Laster-Fahrer nur leichte Verletzungen erlitt, mussten die Fahrer der beiden kollidierten Autos mit schwereren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Im hinteren der beiden Autos wurden drei Insassen leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 23.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Bergung und Unfallaufnahme wurde die Auffahrt bis gegen 13.30 Uhr gesperrt.