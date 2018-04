A 656 in Höhe Mannheim-Neckarau. (pol/rl) Der Anhänger eines Sattelzuges machte sich auf der A 656 in Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau/Tangente Neckarau am Dienstagnachmittag selbstständig und krachte in die rechte Leitplanke. Laut Polizeibericht könnte ein Defekt an der Anhängerkupplung der Grund dafür gewesen sein.

Der Beschleunigungsstreifen an der Zufahrt musste ab 14 Uhr für rund eine halbe Stunde gesperrt werden. Der 45-jährige Lkw-Fahrer wurde mit einem Bußgeld verwarnt. Er musste außerdem die Anhängerkupplung der Zugmaschine überprüfen lassen. Der Anhänger wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.