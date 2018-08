Mutterstadt/Ludwigshafen. (dpa) Ein Lastwagen ist auf der Autobahn A 61 bei Ludwigshafen in ein Stauende gefahren. Dadurch wurden am Dienstag zwischen den Autobahnkreuzen Mutterstadt und Ludwigshafen zwei weitere Lkw aufeinandergeschoben, wie die Polizei mitteilte. Der 50 Jahre alte Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Ein weiterer Lastwagenfahrer erlitt leichte Blessuren. Die A 61 musste in Richtung Norden gesperrt werden. Der Stau auf der Strecke hatte sich zuvor nach Polizeiangaben wegen eines liegengebliebenen Fahrzeugs gebildet.