A 6 und 61 bei Hockenheim. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall auf der A 6 bei Hockenheim wurden am Donnerstagmittag drei Personen leicht verletzt. Eine 58-jährige Auto-Fahrerin fuhr gegen 11.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der A 61 in Richtung Hockenheim. An der Überleitung zur A 6 verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und schleuderte in die Leitplanke. Zudem fuhr links neben ihr ein 30-jähriger Sattelzug-Fahrer, mit dessen Fahrzeug das Auto ebenfalls zusammenstieß.

Die Fahrerin und ihre beiden Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt und kamen per Krankenwagen in eine Klinik. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Zugmaschine des Sattelzuges wurde leicht beschädigt. Da beide Fahrer den Unfall unterschiedlich schilderten, ermittelt nun das Verkehrskommisariat Walldorf. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der 06227/35826-0 zu melden.