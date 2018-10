Hockenheim. (pol/pri/eka) Ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Dienstagmorgen auf der A 6. Ein 37-jähriger Mann war gegen 8.45 Uhr mit seinem Skoda auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. In Höhe der Rastanlage Hockenheimring musste er aufgrund stockenden Verkehrs stark abbremsen. Die beiden ihm direkt nachfolgenden Autofahrer konnten ihre Fahrzeuge ebenfalls noch stoppen. Ein dahinter fahrender 33-Jähriger brachte seinen Mercedes-Vito nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und schob diese auf den Skoda. Dabei entstand rund 35.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Der Vito und der Peugeot eines 40-jährigen Unfallbeteiligten mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme waren bis rund 10.30 Uhr alle drei Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu acht Kilometern Länge.