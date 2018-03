A 6/Gemarkung Rauenberg. Eine Kettenreaktion zog ein geplatzter Reifen eines Sattelzuges am Dienstag, 17. Dezember, kurz nach 4 Uhr auf der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn nach sich. Am Auflieger des Sattelzugfahrzeuges eines 53-jährigen Fahrers platzte der Reifen und blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Der Fahrer konnte den Lastwagen abbremsen und auf dem Verzögerungsstreifen eines Parkplatzes ausrollen lassen. Sieben nachfolgende Sattelzüge, Lastwägen und ein Hyundai konnten dem Hindernis nicht rechtzeitig ausweichen prallten gegen den Reifen. Bei zwei Sattelzugmaschinen wurden die Treibstoffleitungen abgerissen und rund 400 Liter Diesel liefen aus.

Zur Unfallaufnahme und zur Reinigung der Fahrbahn musste der rechte Fahrstreifen der dreispurigen Strecke gesperrt werden. Im Einsatz waren dabei auch die Straßenmeisterei Walldorf und die Freiwillige Feuerwehr aus Wiesloch, die mit vier Fahrzeugen und zwölf Wehrleuten ausrückte. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. (pol/rl)