A 5 bei Sandhausen. (pol/rl) Zu einer Kollision zweier Autos kam es am Sonntagnachmittag, 3. August, auf der A 5 in Richtung Frankfurt. Gegen 15 Uhr war ein 63-jähriger Volvo-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als sich der Verkehr in Höhe der Rastanlage Hardtwald deutlich verlangsamte. Der Mann musste stark abbremsen, sein Wagen geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem Ford einer 64-Jährigen, die auf der rechten Spur unterwegs war. Es entstand rund 6500 Euro Sachschaden, verletzt wurde niemand.