A 5 bei Karlsruhe-Nord: Zwei Schwerstverletzte bei Auffahrunfall

Karlsruhe. (pol/rl) Stand: 17 Uhr Zwei offenbar Schwerstverletzte sowie einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro hat am Donnerstagnachmittag gegen 14.50 Uhr ein Auffahrunfall auf der nordwärts führenden A 5 bei der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord gefordert. Dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe zufolge hatte der Fahrer eines Speditionslasters aus dem Raum Heidelberg das Ende eines Staus nicht bemerkt, der wegen eine Tagesbaustelle entstanden war. Der Laster fuhr auf einen vor ihm stehenden Kleinwagen auf, der durch den Aufprall zudem noch unter den Auflieger eines davor im Stau stehenden Sattelzuges geschoben wurde. Durch die große Aufprallwucht wurde noch ein davor stehendes weiteres Schwerfahrzeug in Mitleidenschaft gezogen.

Sowohl der Autofahrer als auch der Unfallverursacher wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung durch zwei Notärzte wurden die Verletzten per Rettungshubschrauber und Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert.

Zur Klärung, ob noch weitere Autoinsassen betroffen waren, wurde der Auflieger mit einem Spezialkran angehoben und das Wrack des Kleinwagens vorgezogen. Glücklicherweise bestätigten sich die Befürchtungen nicht.

In der Folge konnte der zunächst voll gesperrte Verkehr über den

Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen der Ausfahrt Karlsruhe-Nord an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Gegen 16.15 Uhr wurde zudem der linke Fahrstreifen freigegeben. Dennoch wuchs die Fahrzeugschlange weiter an und hat derzeit eine Länge von rund 13 Kilometern. Zudem sind auch auf Ausweichstrecken Staus entstanden.