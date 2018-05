A 5 bei Hirschberg. (pol/pri/rl) Am Freitagmorgen, gegen 3:15 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Porsche-Fahrer auf der Autobahn A 5 in Richtung Heidelberg. Kurz nach der Ausfahrt Hirschberg geriet er gegen die Mittelleitplanke, schleuderte von der Fahrbahn und prallte gegen eine Baumgruppe.

Der 24-Jährige wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Noch ist unklar ist, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte. Ersten Vermutungen zufolge könnte an dem Auto bei voller Fahrt ein Reifen geplatzt sein. Die Polizei hat nun einen Sachverständigen beauftragt den Unfallhergang zu klären.