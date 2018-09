A 5 bei Forst. (pol/rl) Nach einem Verkehrsunfall Mittwochnacht ist eine neunköpfige Familie teilweise mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert worden. Der 45-jährige Opel-Fahrer war mit seiner Familie gegen 23.45 Uhr auf der dreispurigen Autobahn zwischen den Anschlussstellen Kronau und Bruchsal in Richtung Süden unterwegs. Um einen Lastwagen zu überholen, wechselte er auf den mittleren Fahrstreifen. Plötzlich bemerkte er ein schnell herannahendes Auto und wollte wieder auf die rechte Spur wechseln, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei übersah er einen weiteren Lastwagen und prallte mit diesem zusammen.

Der 45-jähriger Vater, seine 39-jährige Frau und seine sieben Kinder im Alter von 3 bis 16 Jahren kamen teilweise mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Am Unfallort kümmerten sich die Besatzungen von acht Rettungs- und sieben Notarztwagen um die Verletzten. Die Freiwilligen Feuerwehren Waghäusel, Kirrlach und Wiesental waren mit 35 Kräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz. Bis etwa 2.30 Uhr am Donnerstagmorgen musste der rechte Fahrstreifen der A 5 gesperrt bleiben. Laut Polizei gab es keine Staus.