A 5 in Höhe der Raststätte Hardtwald-West. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall auf der A 5 kam es am frühen Dienstagmorgen in Fahrtrichtung Karlsruhe. Gegen 1:15 Uhr wollte ein 52-jähriger Fahrer mit seinem BMW plus Anhänger, von der Tank- und Rastanlage Hardtwald-West auf die Autobahn fahren. Hierbei geriet zunächst der Anhänger ins Wanken und anschließend das ganze Gespann ins Schleudern, sodass das Auto samt Anhänger in die Mittelleitplanke prallte. Ein nachfolgender VW-Fahrer konnte den auf der Fahrbahn liegenden Trümmern nicht mehr ausweichen, sodass an dem Fahrzeug ein Reifen beschädigt wurde. Verletzte sind nicht zu beklagen, der Sachschaden wird jedoch auf mehr als 17.500 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen kam es gegen 2:35 Uhr am Ende des mittlerweile entstandenen Rückstaus zu einem Folgeunfall. Als der 62-jährige Führer eines Sattelschleppers aus Niedersachsen das Stauende noch rechtzeitig erkannte und sein Schwerfahrzeug stoppte, reagierte der 22-jährige Lenker eines nachfolgenden Lasters zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Auch bei diesem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Allerdings entstand Sachschaden in Höhe von 300.000 Euro. Die Richtung Süden führenden Spuren mussten nun voll gesperrt werden. Nach Abschluss der Bergungsmaßnahmen und Säuberung der Fahrbahn konnte die Autobahn gegen 5.15 Uhr wieder frei gegeben werden.