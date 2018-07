Hockenheim/Künzelsau. Gegen zwei junge Männer (26 und 27 Jahre) hat die Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehle wegen illegaler Einfuhr und Anbau von Betäubungsmitteln erwirkt. Die wurden nach Polizeiangaben bereits in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Am Sonntagmorgen, 5. Mai, kurz nach 4 Uhr hatte eine Streife des Autobahnpolizeireviers Walldorf an der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West einen Reisebus, der von Amsterdam nach Heilbronn unterwegs war, kontrolliert. Unter dem Sitz wurde eine Plastiktüte mit sieben Haschischplatten (686 Gramm), fünf Tüten mit Marihuana (42 Gramm) und vier Packungen mit unterschiedlichen Hanfsamen zur Cannabisaufzucht gefunden.

Im Zuge der Vernehmungen räumte das Duo ein, die Betäubungsmittel am Vortag in Amsterdam gekauft zu haben.

Die noch am gleichen Tag erfolgte Durchsuchung der gemeinsamen Wohnung in Künzelsau führte zur Beschlagnahme zweier professioneller Cannabis-Indoor-Aufzuchtanlagen (17 Pflanzen im Blütenstadium und 15 kleinere Pflanzen im Wachstumsstadium), einer kleineren Menge Cannabis, einer Feinwaage sowie diverser szenetypischen Konsum- und Verpackungsutensilien. (pol)