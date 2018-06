St. Leon-Rot/A 5. Beim Überqueren der Autobahn bei St. Leon-Rot wurde am Sonntagabend, 14. April, ein 70-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Der Mann war gegen 21 Uhr mit seinem Auto auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Mit leergefahrenem Tank blieb er auf dem Parkplatz Mönchberg liegen und wollte zu Fuß zur nächsten Tankstelle. Offenbar auf dem Rückweg wollte er gegen 21:30 Uhr vom Rastplatz Lußhardt aus die A 5 überqueren. Als er die mittlere der drei Fahrspuren erreicht hatte, wurde er von einem Auto erfasst, dass nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Als das Auto auf dem Grünstreifen anhielt und nach dem 70-Jährigen schauen wollte, war dieser verschwunden.

Auf die Spur des 70-Jährigen kam die Polizei, da sein Geldbeutel mit persönlichen Papieren bei der Kollision am Außenspiegel des Autos hängen geblieben war. Eine aufwändige Fahndung nach dem Verletzten blieb erst erfolglos. Knapp eineinhalb Stunden später wurde bekannt, dass er mit schweren Verletzungen am späten Sonntagabend in einem Krankenhaus stationär aufgenommen worden war, nachdem Angehörigen einen Rettungswagen verständigt hatten.

Darüber hinaus stellte sich heraus, dass sich der 70-Jährige nach der Kollision offenbar zu seinem Auto schleppte, das Fahrzeug betankte und in Richtung Karlsruhe davon fuhr, wo er sich kurze Zeit später bei den Angehörigen meldete. Das Motiv seiner Flucht ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen. (pol/pr)