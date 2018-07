Neulußheim. Ein 30-jähriger Citroen-Fahrer fuhr am Dienstag, 23. Juli, gegen 9.30 Uhr auf der L 546, zwischen Reilingen und Neulußheim auf einen verkehrsbedingt stehenden Mazda einer 58-Jährigen auf. Die Unfallursache ist laut Polizei unklar. Nach Angaben des Fahrers konnte er seinen Wagen wegen Bremsversagen nicht stoppen. Die beim Unfall verletzte Frau wurde in eine Klinik eingeliefert. Der Citroen wurde beschlagnahmt und wird nun von einem Sachverständigen untersucht. An den Autos entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. (pol)