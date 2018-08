Landau/Ludwigshafen. Ein 56 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Landau ums Leben gekommen. Die Feuerwehr hatte den Mann in der Nacht zum Dienstag zunächst lebend aus seiner Wohnung retten können, wie die Polizei in Ludwigshafen berichtete. Er wurde notärztlich versorgt, starb aber wenig später. Die Brandursache und weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (dpa/lrs)