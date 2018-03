Ketsch. Einer Streifenbesatzung fiel am späten Montagabend, 30.Juli, kurz nach 23 Uhr ein Honda-Fahrer auf der K 4250/L 599 durch seine Fahrweise auf. Nach Polizeiangaben fuhr er zum einen in Schlangenlinien und war zum anderen beim Abbiegen auf die L 599 auf die Gegenfahrbahn geraten, worauf die Beamten das Auto wenig später stoppten. Der Verdacht der Drogenbeeinflussung lag nahe, so dass sie dem 38-Jährigen einen Test anboten. Zunächst versuchte der Mann den Test zu manipulieren, der zweite erbrachte jedoch ein positives Ergebnis. Auf der Dienststelle wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen und sein ungarischer Führerschein beschlagnahmt. Nun sieht er einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Mannheim entgegen. (pol)