Schwetzingen/Sandhausen. (pol/mün) Offensichtlich seit Jahren war ein 32-jähriger Autofahrer aus Sandhausen ohne Führerschein am Steuer seines Autos unterwegs. Der 32-Jährige war laut Polizei am vergangenen Sonntag von einer Polizeistreife überprüft worden, nachdem er im Tunnel auf der Bundesstraße B 535 bei Schwetzingen trotz Verbots überholt hatte. Zunächst gab er bei der Kontrolle an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben.

Eine Überprüfung am Montag bei der Führerscheinstelle ergab, dass der 32-Jährige noch nie eine Fahrerlaubnis besessen hatte. Bei seiner Vernehmung auf dem Revier räumte er die ihm gemachten Vorwürfe ein. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.