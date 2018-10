Mannheim. Weil er unter Drogeneinfluss stand, hat sich ein 24-Jähriger am frühen Samstagmorgen einer Verkehrskontrolle entzogen und ist geflüchtet. Das berichtete die Polizei am Sonntag. Als der Mann an einer Kreuzung gestellt werden sollte, fuhr er beinahe einen Beamten um. Schüsse auf die Autoreifen konnten den 24-Jährigen nicht stoppen. Beim Ortsteil Sandhofen endete die Verfolgungsjagd dann doch, nachdem der 24-Jährige zwei Streifenwagen und ein weiteres geparktes Auto beschädigt hatte.

Die Polizisten mussten die Scheiben einschlagen und einen Diensthund einsetzen, um den Mann festzunehmen. Der 24-Jährige besaß keine gültigen Führerschein und das Fluchtauto war gestohlen. Im Auto fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, für die der 24-Jährige keinen gültigen Waffenschein hatte. Der gesamte Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro. (dpa/lsw)