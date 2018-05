Mannheim. Während eine 23-Jährige am Donnerstagabend, 5. September, gegen 22.55 Uhr, in der Mannheimer Neckarstadt parkte und bei geöffneter Seitenscheibe in ihrem Pkw telefonierte, wurde ihr von einem unbekannten Täter das Handy aus der Hand gerissen und gestohlen. Nach Angaben der Polizei flüchtete der Täter im Anschluss mit seiner Beute, einem Apple IPhone, vom Tatort in der Mittelstraße in unbekannte Richtung. Die Geschädigte beschreibt den etwa 16 bis 21 jährigen Täter als schlank mit kurzen blonden Haaren. Bei der Tat trug dieser eine helle Jeans, einen dunkelblauen Kapuzenpulli und weiße Turnschuhe. (pol)