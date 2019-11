... ist seit 2017 Redakteur im Ressort Politik. Ursprünglich hatte er Germanistik und Geschichte auf Lehramt studiert, entdeckte dann aber durch die Studentenzeitung seine Leidenschaft für den Journalismus. Im Herbst 2015 fing er als Volontär an – in einer politisch besonders spannenden Phase. Privat liest er gerne Krimis, obwohl sie manchmal in Sachen Spannung nicht mit dem Politgeschehen mithalten können: In seinen vier Jahren bei der RNZ erlebte er unter anderem den Brexit, die Wahl Donald Trumps und die Bundestagswahl mit – sowie diverse Regierungskrisen. Beim Wandern im Odenwald ist er aber auch mal ganz froh, vom politischen Tagesgeschehen unbehelligt zu sein.