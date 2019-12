... Politikredakteur, hat für zwei Lokalressorts als freier Mitarbeiter geschrieben, während er in Heidelberg und Newcastle Geschichte, Politik und Anglistik studierte. Beim Lesen von Gesetzesentwürfen oder als Reporter am Verfassungsgericht wünscht er sich heute, es wäre ein wenig Jura dabeigewesen. Er ist überzeugt: Was in Karlsruhe, Berlin oder Brüssel passiert, betrifft jeden. Auch wenn es die abstrakte, oft verschleiernde Sprache des Politikbetriebs nicht immer klarmacht. Aber dafür gibt es ja Zeitung! Nebenher organisiert der frühere Handballer das RNZ-Laufteam zum Halbmarathon, für den der Vater dreier Töchter wie auch für sein Rennrad oder seine Gitarre meist zu wenig Zeit findet.