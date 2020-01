... begann vor zehn Jahren als freier Mitarbeiter der Sportredaktion und ist seit Oktober 2017 fester Bestandteil der Redaktion "Region Heidelberg". Hier schreibt er täglich über Geschehnisse, Kuriositäten und Menschen sowie über Lokalpolitik mit Schwerpunkt auf der Gemeinde Bammental. Mit der nötigen Distanz und Seriosität, aber gerne auch mit einem Augenzwinkern. Für die ZeitJung-Redaktion und den Sport ist er ebenfalls ab und an als Reporter unterwegs. Der studierte Politologe und Publizist hat auch schon auf der anderen Seite der Medien gearbeitet, in einer PR-Agentur Profisportler wie Politiker betreut. Seine Freizeit verbringt er gerne in den Sporthallen und Wäldern der Region.