Mannheim (pol/rl) Zu zwei Großeinsätzen der Polizei kam es am Wochenende bei Corona-Kontrollen am Plankenkopf. Jeweils am Freitag- und Samstagabend waren 20 beziehungsweise 30 Streifenwagen im Einsatz, nachdem sich dort 150 und 250 Menschen versammelt hatten. Dabei kam es auch zu Angriffen auf die Polizei.

Zunächst hatten sich am Freitag gegen 17.30 Uhr rund 150 Personen junger Leute vor Ort getroffen. Als die erste Streife eintraf, standen diese in Gruppen von 3 bis 5 Personen beieinander.

Als die Beamten die Gruppen auf die Corona-Vorschriften hingewiesen, reagierten drei Personen besonders uneinsichtig. Als sie ihre Personalausweise zeigen sollten, griffen ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger die Polizeibeamten an. Die Polizisten konnten den Angriff abwehren und nahmen die beiden fest.

Dadurch kam es laut Polizeibericht zu einem Solidarisierungseffekt anderer Jugendlicher mit den Festgenommenen. Weil die Stimmung immer aggressiver wurde, riefen die Beamten Verstärkung. Am Ende waren insgesamt 20 Streifenwagen am Plankenkopf im Einsatz.

Dabei kam es zu einem weiteren Zwischenfall: Aus einer Gruppe heraus warf ein 17-Jähriger eine Glasflasche auf einen Streifenwagen. Dabei zerbrach die Seitenscheibe und der im Wagen sitzende Beamte wurde von den Glassplittern leicht verletzt. Er konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Danach lösten sich die Gruppen auf und die Lage entspannte sich.

Die drei festgenommenen Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte und Sachbeschädigung. Sie wurden später ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Insgesamt wurden bei dem Einsatz zwei Polizeibeamte und zwei Mitarbeiter der Polizeibehörde Mannheim leicht verletzt. Sie konnten aber alle ihren Dienst fortsetzen.

Am Samstagabend kam es dann gegen 18.30 Uhr wieder zu einem Großeinsatz. Diesmal waren rund 30 Streifenwagen am Plankenkopf im Einsatz. Wieder ging es um Verstöße gegen die Corona-Verordnungen. Diesmal hatten sich zwischenzeitlich bis zu 250 Personen versammelt, davon etwa 30 bis 50 Jugendliche und Heranwachsende, die eng beieinander standen und damit gegen das Kontaktverbot und die Abstandsregeln verstießen.

Wie bereits am Freitag forderten die ersten Streifenwagenbesatzungen die Gruppen auf, die Corona-Verordnungen einzuhalten und Abstand zu halten. Daraufhin warfen drei Jugendliche aus einer Gruppe heraus Böller auf die Beamten. Dabei erlitten zwei Polizisten Knalltraumata, konnten aber ihren Dienst bis zum Ende fortsetzen. Die Tatverdächtigen im Alter von 13, 16 und 17 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Einzelne Kleingruppen hatten zwischenzeitlich den Plankenkopf verlassen und zogen über die Planken und die "Fressgasse" in Richtung Paradeplatz. Währenddessen wurden weitere Streifenwagenbesatzungen nach und nach in die Innenstadt beordert.

Auf dem Weg dorthin feuerte eine Person vor einem Juweliergeschäft in der "Fressgasse" kurz vor der "Breiten Straße" mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole ab. Die Munitionshülsen wurden später sichergestellt.

Während des drei Stunden dauernden Einsatzes erteilten die Streifenbeamten allen an Ansammlungen beteiligten Personen Platzverweise, die sie zum Teil nach einigem Zögern befolgten. Gegen 21.30 Uhr hatte sich die Situation in der Innenstadt normalisiert.

Neben Beamten der Mannheimer Polizeireviere, waren auch Beamte umliegender Reviere, der Wasserschutzpolizei und der Bereitschaftspolizei sowie städtische Mitarbeiter des Ordnungsdienstes im Einsatz.

Am Sonntag kündigte das Polizeipräsidium Mannheim Konsequenzen an: Ab sofort sollen die Jugendschutzstreifen unter Einbindung von Streetworkern und Jugendsozialarbeitern in der Innenstadt intensiviert werden. Dabei sollen die Streifen besonders an bekannten Treffpunkten Jugendlicher und Heranwachsender unterwegs sein.

"Gegen identifizierte Straftäter und aggressive Störer gehen wir gemeinsam und konsequent vor", hieß es in einer Mitteilung. "Bußgeldbescheide, Platzverweise und in letzter Konsequenz auch Gewahrsamnahmen sind die Instrumente, um nachhaltig auch Gefahren für Passanten und Unbeteiligte abzuwehren und Sachschäden sowie sonstige Beeinträchtigen zu verhindern. Auch Aufenthaltsverbote und in der Folge das Androhung von Zwangsgeldern fließen in die Überlegungen zur Befriedung der Situation mit ein. Gegen einzelne festgestellte Täter werden Aufenthaltsverbote allerdings direkt verhängt."

Info: Im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz am Freitagabend kursiert laut Polizeibericht in den "Sozialen Medien" eine kurze Videosequenz. Darin sei zu sehen, wie ein Beamter einen Jugendlichen überwältigt und am Boden festhält. Um den genauen Hergang bewerten zu können, werden Personen, die das ungekürzte Video haben gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Mannheim unter der 0621/174-0 in Verbindung zu setzen oder das Video per E-Mail an mannheim.pp@polizei.bwl.de zu schicken. Wer mitbekommen hat, wer am Samstagabend die Schüsse aus der Schreckschusspistole abgefeuert hat, kann sich ebenfalls unter der 0621/174-0 bei der Polizei melden.