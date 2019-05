Das Mannheimer Bündnis "Zusammenleben in Vielfalt" finde auch in anderen Städten Beachtung, erklärte Manfred Lucha. Foto: Gerold

Von Manfred Ofer

Mannheim. Woran erkennt man eine tolerante und weltoffene Gesellschaft? In Mannheim hat die Stadt dazu vor drei Jahren eine Erklärung verfasst, in der sie sich zu einem "Zusammenleben in Vielfalt" bekennt. Daraus ist ein gleichnamiges Bündnis hervorgegangen, das rund dreihundert Institutionen umfasst.

Anlässlich einer bundesweiten "Diversity-Woche" tagte das Bündnis jüngst am vergangenen Mittwoch. Geladen war neben der Mannheimer Bürgermeisterin für Bildung, Jugend und Gesundheit, Ulrike Freundlieb, auch der Landessozial- und Integrationsminister Manfred "Manne" Lucha.

Bei dem Vortrag mit anschließender Diskussion im Technischen Rathaus ging es um das Thema "Diskriminierung und Sprache". Denn so vielfältig die Lebensentwürfe in einer modernen Gesellschaft sind, so vielfältig sind auch die Ausdrucksformen der Diskriminierung. Ein Beispiel: Die Alltagssprache, die das gesellschaftliche Zusammenleben entscheidend prägt.

Mannheim sei mit seinem Engagement zu einer bundesweiten Blaupause geworden, betonte der städtische Beauftragte für Integration und Migration, Claus Preißler. Dabei bezog er sich auf eine Untersuchung der Robert-Bosch-Stiftung. Die Mannheimer Erklärung stehe daher nicht nur für eine Haltung, sondern rege auch zum Handeln an. "Es geht um unser aller Bereitschaft, diskriminierende Strukturen zu erkennen und gegenzusteuern", betonte Preißler.

Diskriminierung habe viele Gesichter, so der Integrationsbeauftragte. Im Fokus der Öffentlichkeit stehe oft der Rassismus, aber man müsse den Blick auch auf andere Formen der Ausgrenzung richten. Die Gründe, weshalb Menschen gedemütigt werden, seien vielfältig. So würden etwa ethnische Herkunft, Geschlecht, Religionszugehörigkeit oder sexuelle Orientierung zur Zielscheibe von Intoleranz.

Die Stadt habe sich als verlässlicher Partner für das Aktions-Bündnis erwiesen. Als Beispiel nannte Preißler die mittlerweile vierzig Schulen, die den Titel "Ohne Rassismus" tragen. In dem Netzwerk, das unter dem Dach des Bündnisses beständig wächst, engagieren sich Bildungszentren, Vereine, Unternehmen und andere Institutionen für Toleranz und Weltoffenheit in einer Stadt, in der 170 Nationalitäten zuhause sind.

Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb freute sich über das große Interesse am 13. Bündnistreffen. Im Zuge der Europa- und Kommunalwahlen habe sich gezeigt, welch wichtige Rolle die Sprache spiele. "Einiges, was man sich im Wahlkampf anhören musste, war unter der Gürtellinie", sagte sie. Wut, Frustration und Ängste dürften keine Entschuldigung für verletzende Äußerungen sein. "Eine diskriminierende Wortwahl ist ein Nährboden für Rechtspopulisten", betonte Freundlieb. Als positives Zeichen nannte sie die "einander.Aktionstage", die ab Ende September in Mannheim stattfinden - diesmal als "Wochen gegen Rassismus".

Integrationsminister Manne Lucha bezeichnete das Mannheimer Modell als "Exportschlager", der in anderen Städten und Gemeinden Beachtung finde. Achtsamkeit sei vor allem dann gefragt, wenn es um Diskriminierung gehe. Diese halte er als Vater von zwei dunkelhäutigen Kindern für eine Gefahr für die Demokratie. "Wir müssen Freiheit und Bürgerrechte jeden Tag neu verteidigen", betonte er. Deshalb sei auch das 13. Bündnistreffen in Mannheim ein "Kampftag" im positiven Sinne.