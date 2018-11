Mannheim. (rnz) Insgesamt 20.000 Menschen sind in diesem Jahr zu den Konzerten des Zeltfestivals Rhein-Neckar auf das Maimarktgelände geströmt - 2019 sollen es 10.000 mehr sein. Jetzt haben die Organisatoren die ersten Künstler bekannt gegeben.

Eröffnet wird das Festival am Mittwoch, 29. Mai, von Nena. Die Deutschpop-Legende gastiert im Rahmen ihrer "Nichts versäumt"-Tour in der Quadratestadt. Tags drauf, also Christi Himmelfahrt, spielt Andreas Bourani im Zelt und am 7. Juni Sängerin Namika. Karten für die Konzerte gibt es bei allen RNZ-Geschäftsstellen. Weitere Künstler für das bis 23. Juni gehende Festival werden noch genannt.