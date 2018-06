Mannheim. (wit) Bringen sie es noch, nach all den Jahren? Oh Yes, das tun sie! Natürlich sind die einstigen Rock-Prog-Pioniere der Band Yes älter geworden. 50 Jahre ist es her, dass sie als Wegbereiter eines neuen Sounds gefeiert wurden. Damals heimsten sie viele Erfolge ein. Fünf Jahrzehnte später ziehen sie auf Jubiläumstour durch die Lande - mit wenig neuen Songs und noch weniger mit neuem Sound.

Und warum auch nicht? Schließlich gibt’s noch immer reichlich Yes-Fans, die sich auf ein Live-Erlebnis freuen - wie jetzt beim einzigen Deutschland-Konzert beim Zeltfestival Rhein-Neckar auf dem Maimarktgelände.

Mit Sänger Jon Andersen und Keyboarder und Mastermind Rick Wakeman sind immerhin noch zwei Gründungsmitglieder dabei. Doch auch der Rest der Crew ist musikalisch auf der Höhe. Zwei Stunden lang stehen die in die Jahre gekommenen Herren ohne Konditionsprobleme auf der Bühne im schwül-warmen Zelt. So manch angegrautem Fan läuft da schon eher der Schweiß herunter. Aber das spielt keine Rolle, denn die Stimmung ist spätestens nach dem dritten Stück euphorisch. Zwar sind "nur" um die tausend Fans gekommen - die aber feiern, als wären es dreimal so viele.

Stücke wie "And you and I", "Changes" oder "I’ve seen all good People" lösen immer wieder Beifallsstürme aus. Die sind durchaus verdient: Werden die Songs doch mit der gleichen musikalischen Raffinesse präsentiert, wie vor vielen Jahren. Manchmal schießt die Band allerdings etwas übers Ziel hinaus. Dann braucht es Geduld um abzuwarten, bis die ins Bombastische gehende Klangfülle endlich wieder aufgelöst wird und die Musiker zurückkehren zu den eigentlichen Melodiebögen - was jedoch immer hervorragend gelingt.

Schade ist, dass es trotz dieser ellenlangen Instrumentalpassagen kaum Spielraum gibt für Improvisationen - so etwas ist auch weiterhin nicht vorgesehen bei Yes. Und trotz strenger kompositorischer Vorgaben kommt nicht das Gefühl auf, dass das musikalische Feeling fehlen könnte. Im Gegenteil: Bei Knüller-Stücken wie "Heart of the Sunrise" oder dem einmaligen "Owner of a lonely Heart" geht total die Post ab. Da hält es dann fast keinen Fan im Publikum auf den an diesem Abend - mit Blick auf die älteren Herrschaften - sicherheitshalber aufgestellten Stühlen im Zelt.

Schluss dann, nach zwei rockigen Stunden? Aber Nein! Der Song "Roundabout" darf schließlich nicht fehlen an diesem nostalgischen Abend. Und am Ende, alles gut? Aber Yes!