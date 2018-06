Von Alexander Albrecht

Mannheim. Tätowiert, Hipster-Bart, umgedrehte Baseballcap - der typische männliche Fan von Limp Bizkit hat sich in den vergangenen 20 Jahren kaum verändert, seitdem die US-Kultband zur Jahrtausendwende durch die Chartdecke schoss. Und natürlich will er immer noch so cool posieren wie Sänger Fred Durst. Das dunkle, stickige Palastzelt auf dem Maimarktgelände ist ein guter Ort zum Abgehen.

Schon nach wenigen Minuten des ausverkauften Konzerts am Dienstagabend ist den schweißgebadeten Anhängern der Nu-Metaller das Springen, Tanzen, Hüpfen und Herumschubsen deutlich anzusehen. Leistungssport im Zelt, während die gleißende Hitze draußen kaum Abkühlung verspricht.

Limp Bizkit sind zu "Purple Rain" auf die Bühne gekommen. Der Klassiker von Prince läuft noch vom Band, live gespielt oder angespielt sind dagegen die vielen Coverversionen.

Darüber darf man sich angesichts von 40 Millionen verkaufter Tonträger der Band wundern - tut der Stimmung aber erstaunlicherweise keinen Abbruch. Immerhin passt das wütende "Killing in the Name" von Rage Against The Machine zu den krachenden Gitarrenklängen und funkigen Hip-Hop-Elementen, für die Durst und Co. stehen.

Und zu "Rolling", dem aggressiven Überhit von Limp Bizkit, der gleich zu Beginn Begeisterungsstürme hervorruft. Gitarrist Wes Borland bekommt viel Spielraum - gut so, ist er es doch, der den bestens gelaunten US-Boys ihren unverwechselbaren Sound verleiht. Fred Durst verspricht derweil Freibier und geht immer wieder ganz nah auf Tuchfühlung zu den Fans.

Das Ende des Aufritts ist enttäuschend: Nicht nur weil das gefühlvolle "Behind Blue Eyes" nicht zu Ende gespielt wird und mit "Break Stuff" sowie "Take A Look Around" zu einer Art Medley verschwimmt. Sondern auch, weil bereits nach 75 Minuten der Vorhang fällt. Ohne Zugabe. Schade!

Dabei hat Fred Durst zuvor noch die großartige Atmosphäre gelobt und ins Mikrofon schreiend betont, dass er niemals lügen würde. Freibier gibt es trotzdem nicht.