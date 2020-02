Mannheim. (rnz) Nach "Amore", "Bussi" und "Niente" jetzt also "Ciao!": Im September erschien das vierte Album der österreichischen Band Wanda, die in den letzten fünf Jahren im Alleingang den deutschsprachigen Rock ’n’ Roll revolutioniert haben. "Ciao!" ist für Wanda natürlich kein Abschied.

Die Platte ist voller Hymnen, die leise und laut funktionieren. Das beweisen Marco Michael Wanda, Christian Immanuel Hummer, Manuel Christoph Poppe, Reinhold Weber und Lukas Hasitschka am Mittwoch, 26. Februar, um 20 Uhr im Rosengarten. Die RNZ verlost für das Konzert zwei mal zwei Karten.

Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/70 23 24 oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN LOS mit dem Kennwort "Wanda" sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Freitag, 21. Februar, 13 Uhr, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dt. Festnetz – aus dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend. Kosten pro SMS 0,50 Euro. Mit Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name/Wohnort publiziert werden kann. Hinweise zu Teilnahmebedingungen und zum Datenschutz gibt es hier.