Mannheim. (env) "Nur wenige Feste haben einen so guten Ruf, wie "Wein und Genuss", sagte Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch (CDU) bei der Eröffnung des 15. Mannheimer Weindorfs auf den Kapuzinerplanken stolz. Bei bestem Wetter waren schon am Eröffnungsabend fast alle Sitzplätze vergeben. Bis Samstag, 1. September, steht die Mannheimer Innenstadt im Zeichen des Rebensaftes.

Das Lob kam aus berufenem Munde: "Die Veranstaltung ist eine gute Gelegenheit, Weine aus verschiedenen Anbaugebieten gegeneinander zu probieren", erklärte Schriesheims Weinkönigin Sophie I., die sich gemeinsam mit ihrer Prinzessin Sofia besonders auf die Weine aus Südafrika freute, die neben den Weinbaugebieten badische Bergstraße, Pfalz und Rheinhessen ebenso auf den Kapuzinerplanken zu finden sind, wie Weine aus Südamerika, Frankreich und Italien. Eine reiche Vielfalt also, zu der seit dem vergangenen Jahr auch die Weinstadt Worms gehört.

Lutz Pauels, mit der Werbegemeinschaft Mannheim-City Veranstalter der zehn Tage auf den Kapuzinerplanken ergänzte: "Wir versuchen immer ein Mittelding zwischen Bewährtem und Neuerungen." So habe sich das Fest ein wenig mehr in Richtung "Genuss" geöffnet. "Wir haben die Stände etwas luftiger gestellt und mehr Aufenthaltsqualität gewonnen", ergänzte Organisator Jürgen Kleine-Wilde.

Hanspeter Weiß und Kerstin Stittgen sind seit dem vergangenen Jahr dabei. "La vie en rosé" heißt ihr Mottostand. Und neben zehn Sorten Roséweinen aus Frankreich und der Pfalz haben sie auch Champagner, Secco und Crémant sowie verschiedene Cocktails im Angebot - selbstverständlich alle im zarten Rosaton. "Die Idee dafür hatten wir bei einem Frankreichurlaub", berichtete Kerstin Stittgen, die mit ihrer Idee beim Organisator Anklang fand.

Deidesheims Bürgermeister Manfred Dörr (CDU) freute sich über die Vielfalt, zumal der Großteil der Weine, wenn auch ohne die zugehörigen Weingüter, wieder aus seinem Zuständigkeitsbereich nach Mannheim geflossen ist. "Dieses Fest ist eine Bereicherung für die Metropolregion", befand er. Und das liege nicht alleine am Wein.

"Es ist auch eine Gelegenheit, Kontakte innerhalb der Metropolregion zu knüpfen. So stehe ich durch das Fest seit einigen Jahren in einem guten Austausch mit meinem Schriesheimer Kollegen." Harald Weiss, Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Schriesheim, bestätigte das: "Man kommt untereinander ins Gespräch.

Beinahe jeden Tag bietet das Weinfest etwas Besonderes: Der Montag steht ab 19 Uhr im Zeichen von Geldermann-Cocktails, am Dienstag lockt der italienische Abend mit Livemusik, die "drei großen B" - also die Weingüter Bassermann, Buhl und Bürklin - laden am Mittwoch ab 19 Uhr zur Weinprobe und mehrere Bands treten am Donnerstag und Freitag auf. "Es gibt also jeden Tag einen guten Grund, Wein und Genuss zu besuchen", warb Bürgermeister Michael Grötsch.