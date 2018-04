Will dem wilden Wachstum an Wettbüros in seinem Stadtteil Einhalt gebieten: der Neckarauer SPD-Chef Mathias Kohler. Foto: Gerold

Von Jan Millenet

Mannheim. Mathias Kohler sieht ein wenig besorgt aus. Er steht auf dem Neckarauer Marktplatz und lässt seinen Blick schweifen. Es dauert nicht lange, da bleibt er an einem Laden in der Friedrichstraße hängen. Es ist ein Wettbüro. Eins von ziemlich vielen in diesem Mannheimer Stadtteil. Die Fenster sind großflächig abgeklebt, um den Blick ins Innere zu erschweren.

"Casinos und Wettbüros sind schon seit Jahren immer wieder Thema in Neckarau", sagt er. Kohler ist nicht nur Anwohner. Er ist der Sprecher des Neckarauer SPD-Bezirksbeirats und Vorsitzender der SPD Neckarau. Und damit mittendrin im Thema. "Wenige Hundert Meter entfernt befindet sich die Wilhelm-Wundt-Schule", erklärt er. Der Abstand zum Wettbüro in der Friedrichstraße - keine 500 Meter - sei nach Meinung der SPD viel zu gering, die Jugend den Verlockungen zu sehr ausgesetzt.

Dies gelte auch für sieben weitere Jugendeinrichtungen. Zwar dürfen Unter-18-Jährige weder Wettbüros noch Spielcasinos betreten. "Doch die Kinder sind neugierig und drücken sich die Nase an den Fensterscheiben platt", beschreibt Kohler seine Beobachtungen. Spielcasinos müssen laut Gesetz mindestens 500 Meter Abstand von Jugendeinrichtungen haben. "Für Wettbüros gilt das bislang noch nicht", bedauert Kohler. Außer in Hamburg. Auch Berlin sieht einen Mindestabstand vor.

Die Sorge um die Jugend ist einer der Gründe, warum die Neckarauer Sozialdemokraten im Bezirksbeirat kürzlich mit Zustimmung aller darin befindlichen Parteien eine Anfrage an die Stadt Mannheim initiiert und das SPD-Landtagsmitglied Boris Weirauch einen Antrag an das Regierungspräsidium Karlsruhe gestellt haben, um dem wilden Wettbüro- und Spielhallenwachstum in Neckarau und Mannheim einen regulierenden Hebel vorzuschieben. Eins der Ziele: Es soll zumindest das 500-Meter-Abstandsgebot auch für Wettbüros eingeführt werden. Wie viele Wettbüros und Spielhallen es insgesamt in Neckarau gibt, kann Kohler nicht genau sagen. Er schätzt, dass es etwa zehn sein dürften.

Und er weiß, dass es im Vergleich zu den anderen Stadtteilen Mannheims überdurchschnittlich viele sind - mit Ausnahme der Innenstadt. "Allein in der Schulstraße, eine der Hauptstraßen Neckaraus, gibt es zwei Wettbüros", so der Bezirksbeiratssprecher. "Die Attraktivität des Stadtteils leidet. Auch Lebensmittel- oder andere Geschäfte erzielen mit diesen Nachbarn sicherlich keine Umsatzsteigerungen."

Er relativiert aber auch: "Grundsätzlich haben wir nichts gegen Spielhallen und Wettbüros." Immerhin würden mit Sportwetten bundesweit acht Milliarden Euro gemacht. Es komme vor allem auf das Wo an: "Wir haben viele Gewerbegebiete, die geeignet wären." Warum gerade Neckarau so attraktiv für Wettbüros und Spielhallen ist, weiß auch der Politiker nicht. "Vielleicht ist es die Anbindung an die Autobahn. Vielleicht sind es die vorhandenen Räumlichkeiten." Viele der Besucher kämen von weit her, wie die Autokennzeichen andeuten. "Doch warum kommt beispielsweise jemand aus Karlsruhe zum Wetten nach Mannheim? Auch in Karlsruhe dürfte es doch Wettbüros geben", wundert sich der Neckarauer.

Das Wettbüro in der Friedrichstraße ist aktuell wieder geschlossen. Es hatte den Betrieb aufgenommen, obwohl eine Baugenehmigung der Stadt Mannheim noch nicht vorlag. An sich könne die Stadt bislang nur über das Baurecht regulierend eingreifen, so Kohler. Die Erlaubnis, ein Wettbüro oder eine Spielhalle zu eröffnen, komme hingegen vom Regierungspräsidium Karlsruhe. Die Anfrage des Neckarauer Bezirksbeirats spielt daher auch auf eine mögliche Änderung des kommunalen Satzungsrechts an, damit die Stadt die Möglichkeit bekommt, Glücksspieleinrichtungen in Wohngebieten zu untersagen. Kohler gibt sich optimistisch, denn er wisse, dass die Stadt gerne eingreifen würde. "Wenn sie etwas machen kann, wird sie es tun", sagt er.

Auch der Antrag Boris Weirauchs scheint nicht sang- und klanglos am Regierungspräsidium abzuperlen. So teilt der Antragssteller mit: "CDU-Innenminister Strobl hat mir gegenüber bestätigt, dass ein Abstandsgebot zu Schulen und Kindergärten rechtlich möglich und geeignet wäre, die Anzahl von Wettbüros zu verringern und darüber hinaus Kinder und Jugendliche zu schützen. Deshalb muss die Landesregierung ernsthaft prüfen, ob das Landesglücksspielgesetz um eine Abstandsregelung für Wettbüros ergänzt wird, so wie es beispielsweise in Berlin bereits der Fall ist."

Info: In Mannheim gibt es 55 Spielhallen und 53 Wettbüros. Allein in Baden-Württemberg gibt es über 700. Im Vergleich zu Stuttgart und Karlsruhe hat Mannheim im Bezug zur Einwohnerzahl die höchste Dichte an Wettbüros.