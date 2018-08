Mannheim. (RNZ) Auch nach dem 200. Geburtstag des Fahrrads veranstaltet die Stadt Mannheim in diesem Jahr in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) die Fahrradkinoreihe VRN Mobile Cinema. Das Fahrradkino hat insgesamt sechsmal zum Filmeschauen an ungewöhnlichen Orten eingeladen. Das Besondere: Die gesamte Kino-Technik befindet sich in zwei großen Lastenrädern samt Anhängern. Von einem gemeinsamen Treffpunkt aus startet das mobile Kino mit den Besuchern per Radtour zum jeweiligen Veranstaltungsort. Am Treffpunkt wird durch Radfahren auf der Dynamo-Rolle Strom für den Akku erzeugt - am Veranstaltungsort ist das VRN Mobile Cinema dann völlig energieautark. Der sechste Termin der Fahrradkino-Reihe findet am Freitag, 17. August, im gläsernen Studio auf dem Maimarktgelände statt. Gezeigt wird der französische Gangsterfilm "Außer Atem". Treffpunkt für alle Kinofans ist um 19.30 Uhr am Fernmeldeturm. Ein Ticket kann nur am Treffpunkt für zwei Euro erworben werden. Gegen 20 Uhr radeln die Kinobesucher dann gemeinsam am Neckar vorbei in Richtung Maimarktgelände. Filmende ist gegen 23 Uhr. Der Kinogenuss ist nicht bestuhlt. Die Besucher können sich vor Ort Papphocker leihen oder Decken sowie Klappstühle selbst mitbringen. Für Getränke ist gesorgt.

Und es gibt noch ein weiteres Filmangebot: Kino in der frischen Abendluft, eingebettet in die futuristische Architektur der Multihalle im Herzogenriedpark:. Wie schon in den letzten Jahren laufen im Sommerkino Open Air an vier Freitagen in den Sommermonaten Filme unter freiem Himmel, veranstaltet von Cinema Quadrat in Kooperation mit zeitraumexit und der Stadt Mannheim. Der vierte und damit letzte Filmgenuss findet am Freitag, 17. August, statt. Gezeigt wird ab 20 Uhr das bildgewaltige Weltraumabenteuer "Valerian" von Luc Besson.