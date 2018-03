Von Gerhard Bühler

Mannheim. Um die Bürger stärker über bevorstehende Projekte und Maßnahmen der Mannheimer Stadtverwaltung zu informieren und sie daran zu beteiligen, wird künftig eine Zusammenfassung aller größeren Vorhaben in einer einzigen Übersicht veröffentlicht. Die "Vorhabenliste" steht in digitaler wie gedruckter Form zur Verfügung und gibt Auskunft über Ziele, Kosten und Sachstand großer Projekte der Stadt oder städtischer Gesellschaften. Aktuell werden 86 Vorhaben geschildert.

In der "Vorhabenliste" sind erstmals Projekte aus verschiedenen Bereichen zusammengefasst. Aufgelistet werden Vorhaben der Gesamtstadt und solche in einzelnen Stadtteilen, Vorhaben mit und ohne Bürgerbeteiligung. Bei Vorhaben mit Bürgerbeteiligung wird zwischen gesetzlich vorgeschriebener und freiwilliger Beteiligung unterschieden. Genannt werden Projekte mit eher übergeordneten Zielen wie eines "Leitbildprozesses" oder der Erstellung eines neuen Freiraumkonzepts.

In der überwiegenden Mehrzahl geht es jedoch um Bauprojekte wie etwa den Neubau der Stadtbibliothek auf N 2, den Neubau einer Schule in der Gartenstadt, eines Kinderhauses in Sandhofen, der Gestaltung des Marktplatzes Rheinau oder zahlreiche Bebauungspläne. Zu jedem Vorhaben gibt es für die Bürger Informationen über die angestrebten Ziele und den zugrunde liegenden politischen Beschluss, die Kosten und den aktuellen Sachstand. Die Liste soll laufend aktualisiert werden.

Die Vorhabenliste war eine von neun Maßnahmen im Rahmen des neuen "Regelwerks Bürgerbeteiligung", das vom Gemeinderat im April 2017 für eine "Pilotphase" beschlossen wurde. Eine veröffentlichte Vorhabenliste gibt es bisher nur in wenigen deutschen Städten, darunter in Heidelberg. "Mit der Veröffentlichung der Vorhabenliste geben wir den Bürgern neue Möglichkeiten an die Hand, sich zu informieren und einzubringen", machte Oberbürgermeister Peter Kurz gegenüber dem Hauptausschuss deutlich. "Ausdrückliche Zustimmung" signalisierte SPD-Sprecher Ralf Eisenhauer.

Die Liste gebe einen guten Überblick über einzelne Projekte, sie sei ein "gutes Instrument" für Bürger und Bezirksbeiräte, meinte CDU-Sprecher Claudius Kranz. Dem schlossen sich Stadträte von ML, FDP und Linken an. "Die Liste setzt ein wichtiges politisches Signal. Unser Ziel ist eine breite Beteiligungskultur in Mannheim, die wir noch nicht haben", freute sich Stadträtin Melis Sekmen für die Grünen. Nur Ex-AfD Stadtrat Eberhard Will (Bürgerfraktion) störte sich daran, die Vorlage "zustimmend" zur Kenntnis nehmen zu müssen.

"Ein Grundvertrauen in die Verwaltung ist notwendig", erwiderte Kurz. Es gebe eine Anzahl von Menschen, denen dieses offenbar fehle und die bei jeder Gelegenheit versuchten, Misstrauen zu schüren, stellte er fest. Nachdem Kurz auf der Suche nach Konsens das Wort "zustimmend" strich, stimmte der Hauptausschuss der Veröffentlichung der Vorhabenliste einstimmig zu. Ab Ende März soll diese online unter www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de abrufbar sein.