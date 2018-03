Mannheim. (pol/van) Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwochmorgen im Stadtteil Rheinauhafen. Wie die Polizei mitteilte kam es es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Der Fahrer war nach Angaben der Polizei im Fahrzeug eingeklemmt.

Gegen 6.50 Uhr war der 23-jährige Autofahrer auf der Duisburger Straße in Richtung Ruhrotterstraße unterwegs gewesen. Offenbar hatte er dann mehrere Fahrzeuge überholt und war in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Lastwagen eines 55-Jährigen zusammengestoßen. Nach Angaben der Beamten passierte dies trotz Überholverbots und weil der 23-jährige Autofahrer auf der regennassen Fahrbahn zu schnell gefahren war. Außerdem soll er nicht angeschnallt gewesen sein.

Der schwerverletzte Autofahrer wurde von Ersthelfern an der Unfallstelle versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Nach Angaben der Beamten schwebt der 23-Jährige in Lebensgefahr. Die anderen Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfallaufnahmedienstes Mannheim dauern an. Die Duisburger Straße war während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten bis 10.15 Uhr komplett gesperrt. Es kam zu Staus im Berufsverkehr.

Update: 7. März, 14.39 Uhr