Mannheim. (pol/van) Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwochmorgen im Rheinauhafen. Wie die Polizei mitteilte, kam es es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto.

Gegen 6.50 Uhr war der 23-jährige Autofahrer auf der Duisburger Straße laut Polizeibericht unangeschnallt und mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ruhrotterstraße unterwegs. Trotz Überholverbots überholte er auf regennasser Fahrbahn mehrere Fahrzeuge. Beim Überholen prallte er in einer Rechtskurve mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 55-Jährigen frontal zusammen. Dabei wurde der 23-jährige in seinem Wagen eingeklemmt.

Der lebensgefährlich Verletzte wurde von Ersthelfern an der Unfallstelle versorgt und kam per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die anderen Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Die Duisburger Straße war während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten am Morgen komplett gesperrt, was zu längeren Staus im Berufsverkehr führte. Erst um 10.15 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben.

Im Krankenhaus kämpften die Ärzte noch zwei Tage um das Leben des 23-Jährigen, jedoch erlag er am späten Freitagnachmittag seinen schweren Verletzungen.

Update: 9. März, 23.30 Uhr