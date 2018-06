Von Jan Millenet

Mannheim/Heidelberg. Designer verschönern nicht nur Dinge. Sie haben auch gesellschaftlichen Einfluss, wie man auf dem "Uncover"-Designfest sehen kann: "Design ist heute weit mehr als Ästhetik. Es hilft bei der Lösung von gesellschaftlichen Fragen und hat das Potenzial, unser Leben zu revolutionieren", sagt Frank Zumbruch, der Leiter der Creative Commission, die gemeinsam mit dem Designzentrum Rhein-Neckar das Fest veranstaltet. Dieses wird heute eröffnet und dauert bis 10. Juni.

"Uncover" setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Eines davon, die Formschau, ist eine Ausstellung in der Multihalle des Herzogenriedparks. Man erreicht sie über den Haupteingang des Parks am Neuen Messplatz. Dort werden die nominierten Arbeiten des internationalen Designwettbewerbs zum Thema "Revolution" gezeigt. Ein Fahrzeug aus dem 3 D-Drucker, das mit einem Akkuschrauber angetrieben wird, zählt dabei genauso zu den Exponaten wie das Gedankenspiel rund um eine künstliche Gebärmutter, die möglicherweise einen Weg zur Gleichstellung von Mann und Frau darstellt.

"Es geht hier um Ideen, die zeigen, wie sich die Gesellschaft verändern könnte", erklärt der Vorsitzende des Designzentrums Rhein-Neckar, Marc Reisner. Die Formschau erzähle daher auch viel über "die Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen und unserem Planeten". Nicht alle Ideen der Formschau bringen beabsichtigt ethische Fragen mit sich. Eine App, die durch einen 15-Sekunden-Werbeeinspieler auf dem Smartphone eine kostenlose Bahnfahrt ermöglicht, erscheint da beispielsweise harmloser und greifbarer. Oder der aus Schrott gestaltete Schmuck, dem nicht anzusehen ist, dass er der Müllhalde entstammt. Der aber eine reiz- und sinnvolle Art des immer notwendiger werdenden Recyclings ist. Neben der Formschau, die täglich geöffnet und kostenlos zugänglich ist, gibt es auch Programmpunkte in Heidelberg.

Unter dem Motto "Uncover Friends" steht zum Beispiel am 8. Juni ein Debattenabend im Betriebswerk Heidelberg zum Thema "1968/2018 - Demos/Likes" statt, der unter anderem aufzeigen möchte, inwieweit sich die revolutionären Jahre der 68er-Bewegung von der heutigen Zeit unterscheidet. Dass aktuell genau 50 Jahre dazwischen liegen, ist eher Zufall, spielt den Veranstaltern aber in die Karten, um ein rundes Programm bieten zu können. "Auch heute stehen wir vor einer großen gesellschaftlichen Veränderung. Die Frage ist: Was kommt da auf uns zu?", so Reisner. Auf solche und ähnliche Sachverhalte wolle man mit "Uncover" aufmerksam machen - und darauf, dass Design dahingehend Perspektiven schafft.

Insgesamt ist das Designfest international und interdisziplinär. Einerseits soll es Designer ansprechen, andererseits aber auch interessierte Menschen, die sich Gedanken über die Zukunft machen und erfahren möchten, inwieweit Design mit der Gestaltung dieser zusammenhängt. Die verschiedenen Formate von "Uncover" - von der klassischen Konferenz und Gesprächsrunden über Ausstellungen, Installationen und der Preisverleihung beim Finale sowie kollaborative Werkräume, die unter anderem in der Mannheimer Neckarstadt-West zu finden sind - bieten dafür interessante Anlaufpunkte, deren Besuch meistens kostenlos ist.

Info: Das Programm und weitere Infos zu den Veranstaltungen erhält man unter www.uncover-mannheim.de. Die Formschau ist werktags von 10 bis 18 Uhr, am Wochenende von 12 bis 18 Uhr beziehungsweise während der Veranstaltungen geöffnet.