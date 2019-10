Mannheim. (oka) Oft hängt der Erfolg eines Hollywood-Films maßgeblich mit der Musik zusammen. So mancher Filmsong wurde zum zeitlosen Welthit, beispielsweise "My Heart will Go On" von Celine Dion aus "Titanic". Die Show "Hollywood Melodies" widmet sich diesen Songs und macht am Mittwoch, 9. Oktober, um 19.30 Uhr Station im Capitol. "Pretty Woman", "Bodyguard", "Dirty Dancing", "Der König der Löwen", "James Bond" und "Der Hobbit" - Hollywood Melodies ist eine Zeitreise durch die größten Filmklassiker aller Zeiten und ihre musikalischen Glanzlichter.

