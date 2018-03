Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Zutraulich und durchaus neugierig nähern sich Lancelot und Orion der Einzäunung. Als ob sie wüssten, dass es gerade um sie geht, stellen sich die Jungbullen aus der Rasse der Schottischen Hochlandrinder zum Fotografieren auf. Vor einer Woche hat Niko Xanthopoulos die beiden Tiere auf ihrer Weide allerdings in schlechter Verfassung vorgefunden. Völlig eingeschüchtert hatten sie sich im hintersten Zipfel der Wiese verkrochen. Der Zaun lag im vorderen Bereich flach auf dem Boden. "Er war an beiden Ecken durchgeschnitten worden. Das Weidezaungerät mit dem Stromaggregat und die Eckpfosten waren verschwunden", erzählt der Rinderzüchter aus Seckenheim.

Er ist ungeachtet des Sachschadens von 1000 Euro heilfroh, dass weder Mensch noch Tier zu Schaden gekommen sind. Zwar gelten die Vertreter einer der ältesten Nutztierrassen als äußerst gutmütig, doch wenn die fast 400 Kilogramm schweren Jungtiere angesichts der Vorgänge in Panik von der Weide gerannt und Kurs in Richtung der befahrenen Straße genommen hätten, dann hätte durchaus etwas passieren können.

Ein aufmerksamer Anwohner hatte Niko Xanthopoulos mit dem Hinweis angerufen, dass irgendetwas nicht stimme. So habe er sofort reagieren, die Tiere beruhigen und den Zaun wieder aufrichten können. Immer wieder hat er es mit Vandalismus auf den fünf Flächen, die er auf Seckenheimer Gemarkung sowie am Ilvesheimer Neckarvorland beweidet, zu tun. Mal ist ein Stück Zaun kaputt, mal die Infotafeln zu den Hochlandrindern zerstört oder ganz verschwunden. Das an sich ist schon ärgerlich genug. Denn die Schäden müssen aus eigener Tasche repariert werden. Im aktuellen Fall beziffert er den Schaden einschließlich Ersatz des entwendeten Weidezaungerätes mit rund 1000 Euro. Was den Züchter jedoch mindestens genauso sehr umtreibt ist, dass Wassertröge und Weidefässer verunreinigt werden.

Gartenabfälle hat er darin ebenso schon gefunden wie Müll. Sogar Kot wurde von der Wiese aufgenommen, in einen der Behälter platziert und das Trinkwasser damit verunreinigt. Würden Wiederkäuer wie Lancelot und Orion Gartenabfälle mit für sie unverträglichem Grün fressen, kann dies zu Leberschäden führen. Den aktuellen Vorfall einschließlich Diebstahl hat Xanthopoulos der Polizei gemeldet. An die Presse hat er sich deshalb gewandt, weil er aufmerksam machen und sensibilisieren möchte. "Wer etwas Verdächtiges an einer Weide oder eine Koppel bemerkt, ganz gleich, um welches Tier es sich dabei handelt, der sollte es umgehend melden", lautet sein Anliegen.

Niko Xanthopoulos, der als Revierleiter für den Bauernhof im Mannheimer Herzogenriedpark verantwortlich ist, gilt als ausgewiesener Experte für traditionelle Haustierrassen. Daneben züchtet er seit vielen Jahren im Familienbetrieb nach Herdbuch neben den robusten, pflegeleichten Schottischen Hochlandrindern auch Schwarznasenschafe, Anglo-Nubier-Ziegen und Ostfriesische Milchschafe. "Im März und April kommen die Tiere wieder nach und nach aus dem Stall auf die Weide", erzählt er. Dort seien sie als vierbeinige Landschaftspfleger im Einsatz, um die Naturschutzflächen und Streuobstwiesen auf schonende Art und Weise zu bearbeiten und offenzuhalten.

Regelmäßig begrüßt Niko Xanthopoulos Schulklassen und Kindergartengruppen an den Weiden, wo er ihnen erklärt, was es mit den Nutztieren auf sich. "Gerade in Ballungsräumen ist es wichtig, Natur und natürliche Kreisläufe zu erhalten und insbesondere die junge Generation damit vertraut zu machen", sagt er und hofft, damit zugleich das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass mutwillige Zerstörung von Koppeln oder gar die Gefährdung der dort weidenden Tiere nicht hinnehmbar sind.