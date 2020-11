Mannheim. (oka) Zu sieben Jahren und neun Monaten Haft ist am Freitag der 30-Jährige Florian R. verurteilt worden. Die Schwurkammer des Mannheimer Landgerichts sah es als erwiesen an, dass er seine ehemalige Lebensgefährtin Gema R. am Abend des 15. August 2019 mit 22 Stichen in den vorderen Halsbereich getötet hat. Die 22-Jährige war in die ehemalige gemeinsame Wohnung im Stadtteil Rheinau gekommen, um noch ein paar Sachen abzuholen. Weil sie die gebürtige Spanierin nicht erreichen konnte, informierte eine Freundin die Polizei. Als Streifenbeamte an der Haustür klingelten, sprang der Verurteilte vom Dachbalkon des Hauses und verletzte sich dabei schwer. In der Wohnung fand die Polizei dann die Leiche der jungen Frau im Schlafzimmer. Das Gericht bleibt mit seinem Urteil ein Jahr unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte für eine Haftstrafe von fünf Jahren plädiert.