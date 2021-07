Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Wie kann, was gut ist, noch besser werden? Wie machen es andere, und welche Impulse kann man daraus für Mannheim mitnehmen? Um diese Fragen ging es beim mittlerweile sechsten "Urban Thinkers Campus" (UTC) in Mannheim. In diesem Jahr standen Maßnahmen zum Klimaschutz im Fokus, über die in insgesamt 16 sogenannten Labs teils online teils unter freiem Himmel sowohl Bürger als auch nationale und internationale Gäste diskutierten. Der UTC endete am Samstag mit einem Aktionstag auf dem Gelände der Bundesgartenschau (Buga) 2023. Rund um den Spinelli-Platz herrschte Picknick-Atmosphäre. Die Besucher hatten es sich in Liegestühlen und auf Bierbänken gemütlich gemacht und genossen Eis, Kaffee und Kuchen sowie Livemusik.

Wer wollte, konnte zu Fuß oder mit dem Rad an einer Führung über das Buga-Gelände teilnehmen oder erfuhr bei der Siegerehrung des Stadtradelns, dass 183 Teams mit 2640 Teilnehmern in drei Wochen gemeinsam mehr als eine halbe Million Kilometer geradelt sind. "Mit 300 Teilnehmern sind wir vor vier Jahren gestartet. Das Ganze hat sich somit versechsfacht, was auch für die Entwicklung des Radverkehrs in der Stadt steht", erklärte Bürgermeister Ralf Eisenhauer bei der Siegerehrung.

Das Mobilitätsverhalten ist jedoch nur ein Aspekt von vielen, wenn es um den sogenannten Local Green Deal geht. "Was ist dein Deal?", wurden die Besucher daher mit Blick auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen gefragt. Ihre Ideen, wie sie ganz konkret zum Erhalt von Natur- und Artenschutz in der Stadt beitragen, ihr Ernährungs- und Einkaufsverhalten ändern oder den eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren wollen, konnten die Besucher auf eigens für jedes Themenfeld gestalteten Karten notieren und einwerfen.

"Maximal dreimal pro Woche Fleisch essen" oder "Licht nicht unnötig brennen lassen" stand da. Oder die Absicht, den Enkeln den sorgfältigen Umgang mit Lebensmitteln beizubringen. "Wir werden alle Karten auswerten und schauen, was für die Leute handhabbar ist", erklärte Marion Becker von der Bürgerbeteiligung Mannheim. "Die Bürgerinnen und Bürger sind ebenso wie Verwaltung, Politik, Industrie und Wirtschaft Teil des Local Green Deal", betonte auch Christian Hübel, Fachbereichsleiter Demokratie und Strategie, im Gespräch mit der RNZ. Im Lab "Mannheim auf Klimakurs" war jedoch auch deutlich geworden, dass Grüne Deals auf kommunaler Ebene nur funktionieren, wenn die Region miteinbezogen wird.

Die Buga 2023 mit ihren vier Leitthemen Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung versteht sich ebenfalls als Teil dieses Local Green Deal und will ein Experimentierfeld für zukunftsweisende und klimaresiliente Landschafts- und Stadtplanung sein. Bei einer interaktiven Führung über das künftige Bundesgartenschau-Gelände gab Anne Maier den Besuchern am Spinelli-Platz einen Einblick darin, wie man diesen Anspruch umsetzen will. In der Sporthalle hatten die Besucher Gelegenheit, sich die Pläne anzuschauen und mit dem Buga-Team ins Gespräch zu kommen. "Die Leute interessieren sich dafür, wie das Gelände nach der Buga aussehen wird und ob es frei zugänglich ist", berichtete Katja Dorongov. Nicht zuletzt angesichts der aktuellen Hochwasserkatastrophe hätten viele gelobt, dass die Buga den Klimaschutz zum Thema mache.

Oberbürgermeister Peter Kurz gab sich zufrieden mit dem UTC 2021. Da die meisten Labs aufgrund der Corona-Pandemie sowohl digital als auch analog mit Abstand stattfanden, freute er sich ganz besonders über den "Abschluss mit Atmosphäre" auf dem Spinelli-Platz mitten im Grünen. Die Ergebnisse fließen direkt in die Überarbeitung des Mannheimer Leitbilds 2030 ein. Der Öffentliche Raum als Treffpunkt unter Mitgestaltung der Bürger soll eine stärkere Gewichtung erhalten. Zu hören, was andere Städte tun, sei für ihn von großem Interesse gewesen. Madrid beispielsweise will zwei Millionen Bäume für einen neuen Stadtwald pflanzen. "Und auch wir in Mannheim wollen ja einen grünen Ring um unsere Stadt bilden", erklärte Kurz.

Die Ergebnisse der Themengruppen werden unter www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de veröffentlicht.