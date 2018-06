Mannheim. (RNZ) Aufregung an der Universität Mannheim: Ein Student hat am vergangenen Freitagabend in Gruppenräumen der Uni-Bibliothek antisemitische Zeichnungen und Parolen entdeckt. Wie die Hochschule gestern Abend mitteilte, habe der junge Mann daraufhin den Sicherheitsdienst der Bibliothek verständigt und die Straftat bei der Polizei angezeigt. Die Verantwortlichen seien bisher nicht bekannt, hieß es in der Erklärung weiter.

Zugleich distanzierte sich die Universität von den antisemitischen Aussagen und verurteilte diese „aufs Schärfste“. Die Hochschule verstehe sich selbst als „weltoffenen und toleranten Ort“, an dem Studierende, Lehrende und Beschäftigte aller Religionen und Nationalitäten gleichermaßen willkommen seien, sagte der Rektor Prof. Ernst-Ludwig von Thadden laut der Mitteilung. „Menschenverachtende und rassistische Parolen haben hier keinen Platz“, ergänzt er. Und: „Wir möchten, dass sich alle Universitätsmitglieder sicher fühlen.“

Seit Bekanntwerden des Vorfalls sei die Universitätsleitung mit dem Studenten, der den Vorfall entdeckte, sowie der Bibliothek und Studierendenvertretern im Dialog und bemühe sich intensiv um Aufklärung. Von Thadden kündigte an, dass auch die Uni Strafanzeige erstatten werde.