Mannheim. (RNZ) Bislang ist Villingen-Schwenningen die einzige Stadt in Baden-Württemberg mit einem 24-Stunden-Hubschrauber. Das will der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch ändern. Er fordert auch für das Uniklinikum in der Quadratestadt einen Hubschrauber, der rund um die Uhr fliegen darf. In einem Gespräch habe ihm Wilfried Klenk (CDU), Staatssekretär im Innenministerium, mitgeteilt, dass derzeit eine Strukturuntersuchung zur Luftrettung im Land laufe, teilte Weirauch mit. Dabei soll eine stärkere Berücksichtigung Mannheims geprüft werden.

Weirauch weist darauf hin, dass die Mannheimer Kliniken besonders für ihre Hochleistungsmedizin bei Frühgeborenen und kranken Kindern einen ausgezeichneten Ruf haben. Viele Frühchen von weiter her würden für lebensnotwendige Operationen dorthin verlegt. "Hier entscheiden Stunden oder gar Minuten über Leben und Tod", so Weirauch. Wenn ein Kind nachts verlegt werden soll, müsse derzeit ein Hubschrauber aus Nürnberg angefordert werden, der dann zunächst Spezialausstattung aus den Kliniken benötige. "Das kostet wertvolle Zeit", betont der Abgeordnete. Zudem müsse das Hubschrauber-Team nach der Verlegung so lange warten, bis der Oberarzt das Kind abholt.