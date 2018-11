Von Alexander Albrecht

Schon vor mehreren Wochen hat der Aufsichtsrat des Mannheimer Universitätsklinikums ein Suchverfahren gestartet. Damals hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass es Prof. Frederik Wenz, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer des Hauses, nach Freiburg zieht. Inzwischen hat der Aufsichtsrat des dortigen Uniklinikums den 52-jährigen Radioonkologen einstimmig als Leitenden Ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden gewählt. Anfang des Jahres will Wenz den Führungsposten im Breisgau übernehmen, das genaue Datum steht noch nicht fest.

Am Donnerstag verdichteten sich die Anzeichen, dass sein Nachfolger aus Karlsruhe kommen könnte. Hans-Jürgen Hennes heißt der Mann, seit 2015 Geschäftsführer des Städtischen Klinikums. Sicher ist: Heute tagt der Aufsichtsrat des Mannheimer Krankenhauses und hat nach RNZ-Informationen ein "Vorstellungsgespräch" mit lediglich einem Kandidaten auf die Tagesordnung gesetzt. Ob das Gremium gleich im Anschluss daran eine Empfehlung aussprechen oder gar eine Entscheidung verkünden wird, konnte ein Kliniksprecher am Donnerstag auf Nachfrage der RNZ dagegen nicht sagen. Auch wollten weder er noch Oberbürgermeister Peter Kurz als Aufsichtsratschef den Namen Hennes bestätigen.

Der Bewerber selbst wurde da schon etwas konkreter. "Darüber muss erst einmal der Aufsichtsrat entscheiden", sagte Hennes dem "Mannheimer Morgen" mit Blick auf seine berufliche Zukunft. Ein Dementi fällt anders aus. Der 61-Jährige ist ein erfahrener Krankenhausmanager. Geboren in Speyer, studierte Hennes Medizin an der Uniklinik in Mainz, wo er später auch promovierte und als Anästhesist, Rettungs- und Hubschrauberarzt arbeitete. Es folgten ein Zusatzstudium Management in Karlsruhe und recht schnell der erste Führungsjob als Geschäftsführer des katholischen St.-Johannes-Hospitals in Dortmund.

Nach sechs Jahren zog es den Pfälzer zurück nach Mainz, wo er die Leitung des Caritas-Werks St. Martin übernahm. Einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde Hennes als Medizinischer Geschäftsführer des Städtischen Klinikums München. Das Haus steckte tief in den roten Zahlen und stand vor einem harten Sanierungskurs, als der begeisterte Mountainbike-Fahrer und praktizierende Katholik 2014 der Isarmetropole bereits nach drei Jahren freiwillig den Rücken kehrte. Mit ihm ging auch der Kaufmännische Geschäftsführer von Bord.

Die Rede ist von Freddy Bergmann. Er ist seit Mai Co-Geschäftsführer - an der Uniklinik Mannheim. Allerdings nur "bis auf Weiteres". Bergmann waren zuletzt gute Chancen eingeräumt worden, Kaufmännischer Direktor an der Frankfurter Uniklinik zu werden.

Ob er seine Bewerbung angesichts einer möglichen "Wiedervereinigung" mit Hennes zurückziehen könnte? Eine Anfrage der RNZ blockte Bergmann ab. Indes sorgte in Karlsruhe die Nachricht von Hennes’ eventuellem Abgang für eine Überraschung. Am "Städtischen" entsteht derzeit ein siebenstöckiger Neubau mit 20 Operationssälen, einer erweiterten Zentralen Notaufnahme und einer Allgemeinpflegestation mit 240 Betten.

Mit derzeit insgesamt über 1500 Planbetten ist Karlsruhe größer als die Mannheimer Uniklinik (1156), die allerdings mit 4800 Mitarbeitern 500 mehr hat als das "Städtische". Der Führungsjob in der Kurpfalz erscheint angesichts eines umfassenden Restrukturierungsprogramms und finanziellen wie imageschädigenden "Nachwirkungen" der Hygieneaffäre im Herbst 2014 jedoch deutlich herausfordernder zu sein.