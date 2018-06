Von Heike Warlich-Zink

Der Blutzuckerwert ist tipptopp. Auch der Kurztest mit dem Mess-Stick, ob eine Herzrhythmusstörung erkennbar ist, zeigt keine Auffälligkeit. Mit 160/90 ist der Blutdruck allerdings zu hoch. "Kommen Sie in einer halben Stunde bitte noch mal für eine weitere Messung vorbei", rät Mara Alt. Die Krankenpflegerin mit Fachweiterbildung zur "Stroke-Nurse" gehörte mit zum Team aus Medizinern und Pflegekräften der Neurologischen und Kardiologischen Kliniken der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), die am Samstag auf den Kapuzinerplanken in einem Londoner Doppeldeckerbus über Risikofaktoren, Symptome und die Behandlung von Schlaganfällen informierten. Als einziges Krankenhaus in Mannheim - und eines der wenigen in ganz Deutschland - betreibt das Universitätsklinikum eine zertifizierte "Überregionale Comprehensive Stroke Unit" und versorgt damit über 1000 Schlaganfallpatienten pro Jahr.

Der Schlaganfall-Bus, den die Firma Boehringer in Kooperation mit der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe sowie der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft bereits im dritten Jahr durch die Republik schickt, hatte sonst publikumswirksam auf dem Maimarkt Station gemacht. Dieses Jahr klappte der Termin nicht.

Aber verzichten auf die Aufklärungskampagne wollte man nicht. Am neuen Standort registrierte das UMM-Expertenteam während der ersten drei von sechs Stunden vor allem Besucher, die gezielt kamen. "Manche bringen ihre Blutdruckmessbücher oder Befunde mit", berichtete Marc Fatar. Der Leitende Oberarzt an der Neurologie hielt zudem einen Fragebogen bereit, anhand dessen das eigene Schlaganfallrisiko getestet werden konnte: Bestehen bereits bekannte Herzrhythmusstörungen oder Vorhofflimmern? Wie sieht es mit dem Gewicht aus? Wie hoch ist der Alkoholkonsum? Gibt es familiäre Vorbelastungen? - lauteten einige der zehn Fragen.

Im Bus wurden verschiedene Messungen angeboten, deren Ergebnisse mit einem Neurologen besprochen werden konnten. Demnach sollte ein erhöhter Blutdruck mit häufig über 140/90 ebenso wenig auf die leichte Schulter genommen werden wie ein erhöhter Blutzuckerspiegel von nüchtern 126 mg/dl, oder Gesamtcholesterinwerte von 240 mg/dl und höher. Alessa Tabea Nick, Leitende Logopädin der Neurologie, berichtete, dass über 50 Prozent der Schlaganfallpatienten an einer sogenannten "stillen Schluckstörung" leiden, die nicht wie beim normalen Verschlucken mit Räuspern oder Husten einhergeht. Die Betroffenen merken es gar nicht und sind daher unsicher, was sie zu sich nehmen können.

Daher hielt Nick am Bus Muster verschiedener Hilfsmittel für die Nahrungsaufnahme bereit, beispielsweise Andickpulver für Flüssigkeiten, und informierte außerdem über die Diagnostik und Therapie von Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen an der Universitätsmedizin Mannheim.

Pro Jahr erleiden in Deutschland rund eine Viertelmillion Menschen einen Schlaganfall. Für viele verläuft er tödlich oder mündet in bleibenden Beeinträchtigungen. Je früher die Behandlung in einer geeigneten Klinik beginnt, desto geringer können die Folgen sein. Das eigene Risiko zu kennen und ärztlichen Rat einzuholen ist daher ebenso wichtig wie das Erkennen von typischen Symptomen wie plötzliche, meist schmerzlose Lähmungserscheinungen, Sprach- und Sehstörungen oder Taubheitsgefühl.