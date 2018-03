Mannheim. (dpa-lsw) Im Tarifstreit im Öffentlichen Dienst haben Beschäftigte des Uniklinikums Mannheim mit einem Warnstreik ihrer Forderung nach mehr Lohn Nachdruck verliehen. "Dank einer Notdienstvereinbarung war die Versorgung der Patienten jederzeit sichergestellt", sagte ein Sprecher des Krankenhauses am Mittwoch.

Am Morgen waren zunächst Mitarbeiter der OP- und Anästhesiepflege zu einer einstündigen Arbeitsniederlegung aufgerufen, dann um die Mittagsstunde die übrigen nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst beschäftigten Mitarbeiter ebenfalls für eine Stunde.

In Stuttgart war am Mittwoch die Müllabfuhr und die Straßenreinigung zum ganztägigen Streik aufgerufen. Schätzungen der Gewerkschaft zufolge beteiligten sich etwa 500 Arbeitnehmer an der Aktion. Ein Verdi-Sprecher schloss weitere Warnstreiks vor der nächsten Verhandlungsrunde am 15./16. April in Potsdam nicht aus. Mit den Aktionen will die Gewerkschaft ihre Forderungen nach sechs Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten untermauern.

Die kommunalen Arbeitgeber kritisierten die Warnstreiks als überflüssig und in keiner Weise förderlich für die Kompromisssuche. "Wir sind mit den Gewerkschaften gut im Gespräch und haben uns mit den Verhandlungsführern auf die Fortsetzung eines konstruktiven Dialogs in einer dritten Runde geeinigt", sagte Präsident Thomas Böhle von der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA).