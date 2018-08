Mannheim-Waldhof. (pol/rl) Zu einem schweren Unfall kam es im Speckweg am frühen Sonntagmorgen. Laut Polizeibericht war ein Ford mit drei Frauen im Alter von 20 bis 22 Jahren in Richtung Bahnhof Waldhof unterwegs. Kurz vor der Einmündung Forlenstraße kam es um 5.22 Uhr zum Unfall: Der Ford prallte bei voller Fahrt gegen einen geparkten Fiat. Dabei wurde eine der Frauen schwer, die anderen beiden leicht verletzt. Danach versuchte die Verursacherin mit dem Auto weiterzufahren. Weit kamen die drei nicht: Die Polizei entdeckte das Auto in der Nähe der Unfallstelle.

Die 20-Jährige war schwer verletzt und kam per Rettungswagen in eine Klinik. Die beiden 22-Jährigen wurden leichter verletzt.

Beide Autos waren Totalschäden und wurden abgeschleppt. Der Ford wurde zudem von der Polizei sichergestellt. Noch sei unklar, wer der drei Frauen das Auto zum Unfallzeitpunkt gefahren hat, teilte die Polizei mit.

Zeugen des Unfall, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 0621/174-4045 bei der Verkehrspolizei zu melden.