Mannheim. (pol/van) In Mannheims Innenstadt hat es am heutigen Montag erneut gekracht. Wieder sind ein Auto und eine Straßenbahn daran beteiligt.

Kurz vor 8 Uhr soll nach Angaben der Polizei ein Auto beim Abbiegen mit der voll besetzten Linie 1, die in Richtung Schönau unterwegs gewesen war, in der Untermühlaustraße kollidiert sein. Dabei wurde die Pkw-Fahrerin verletzt. Ob es in der Bahn zu Verletzten gekommen ist, steht nach Angaben der Beamten noch nicht fest.

Das Auto wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden muss. Die verletzte Autofahrerin wurde nach der Bergung mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Straßenbahnverbindung stadtauswärts war bis 8.30 Uhr unterbrochen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Update: Montag, 15. Oktober, 9.40 Uhr