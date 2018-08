B36 in Mannheim-Lindenhof. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde ein 51-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen. Der Peugeot-Fahrer war kurz vor 7 Uhr auf der Bundesstraße B36 von der Konrad-Adenauer-Brücke kommend in Richtung Fahrlachtunnel unterwegs.

Direkt nach der Einmündung zur Südtangente kam der Peugeot nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Leitplanken und kam schließlich schräg auf den Leitplanken zum Stehen.

Als die Polizei und die Feuerwehr eintrafen, lag der 51-jährige Fahrer bewußtlos im Peugeot. Polizisten und Feuerwehrleute schleppten den Mann aus dem Wagen. Danach kam der 51-Jährige ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Ob der Mann vor oder nach dem Unfall bewußtlos wurde, ist noch unklar. Es entstand rund 3000 Euro Sachschaden.