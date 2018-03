Mannheim. (pol/mün) Hupen, "Gas geben" im Leerlauf, die Ampel wird Grün: Dann soll ein 18-Jähriger in Mannheim seinen Mercedes CLK mit durchdrehenden Reifen beschleunigt haben und das Unglück nahm seinen Lauf. Gegen 13.30 Uhr am Mittwoch verlor der junge Mann auf der Käfertaler Straße die Kontrolle über sein Auto. Es geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab und der Mercedes prallte gegen einen Baumschutz und einen geparkten Lancia.

Die Ermittler der Polizei vermuten in ihrem Bericht, dass es sich hier um ein "Beschleunigungsrennen" gehandelt habe. Der 18-Jährige hab laut Zeugenaussagen an der Ampel in der Straße Schafweid, Höhe Neckarpromenade, mit drei anderen Fahrzeugen um den schnellsten Kavaliersstart konkurriert.

Bei der Unfallaufnahme wurden zahlreiche Schleuderspuren gesichert, gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.